Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Argyris Kampetsis transferinde devreye girdi!

Son dakika: transferinde devreye girdi!

Mbwana Samatta'nın ardından bir golcü takviyesi daha yapmayı amaçlayan 'de girişimler hızlandı. Ze Luis için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, öte yandan Panathinaikos'un 21 yaşındaki forveti için devreye girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 18:39
Son dakika: Fenerbahçe Argyris Kampetsis transferinde devreye girdi!

'in ilk 3 haftasında savunma anlamında olumlu bir görüntü çizen , aynı başarıyı hücum bölgesinde sergileyemedi. Gol aksiyonlarında etkisiz kalan sarı-lacivertliler, Mbwana Samatta haricinde bir daha yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe, İtalyan ve Hollandalı kulüplerin de ilgisini çeken Yunan forvet 'i kadrosuna katmak istiyor. 21 yaşındaki forvetin, kulübü Panathinaikos'la olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek. Kampetsis, altyapısından sonra II'de forma giydi ve 2018'de tekrar 'a döndü. Genç forvet, Yunanistan U21 takımında da forma giyiyor.


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