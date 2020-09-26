Haberler Fenerbahçe Nazım Sangare: Galatasaray'ı yeneceğiz

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Kanarya'nın yeni transferi de dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nazım Sangare, ’de hedefinin ilk 11 olduğunu söyledi; “Derbiyi iple çekiyoruz. Galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 22:40 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Nazım Sangare: Galatasaray'ı yeneceğiz

Milli sağ bek, "Buraya kendimi göstermek için geldim" diyerek, "Hedefim ilk 11'de oynamak. de çok tecrübeli bir oyuncu. Ondan çok şey öğreneceğim. Erol hoca, hücumcu bekleri sever. Ben de o tarz bir bekim. Çok iyi şeyler olacak" ifadelerini kullandı. Sangare yarınki derbi hakkında da, "Bütün takım maçına odaklanmış durumda. Ben de hazırım. Maçı iple çekiyoruz. Galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.

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