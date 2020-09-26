Nazım Sangare: Galatasaray'ı yeneceğiz

Milli sağ bek, "Buraya kendimi göstermek için geldim" diyerek, "Hedefim ilk 11'de oynamak. Gökhan Gönül de çok tecrübeli bir oyuncu. Ondan çok şey öğreneceğim. Erol hoca, hücumcu bekleri sever. Ben de o tarz bir bekim. Çok iyi şeyler olacak" ifadelerini kullandı. Sangare yarınki derbi hakkında da, "Bütün takım Galatasaray maçına odaklanmış durumda. Ben de hazırım. Maçı iple çekiyoruz. Galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.



BAĞLAMA SÖZÜ

Bağlama ustası Nazım, şampiyon olunca bağlama çalma sözü verdi.