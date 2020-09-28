Fenerbahçe Argyris Kampetsis transferinde devreye girdi!

Süper Lig'in ilk 3 haftasında savunma anlamında olumlu bir görüntü çizen Fenerbahçe, aynı başarıyı hücum bölgesinde sergileyemedi. Gol aksiyonlarında etkisiz kalan sarı-lacivertliler, Mbwana Samatta haricinde bir transfer daha yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe, İtalyan ve Hollandalı kulüplerin de ilgisini çeken Yunan forvet Argyris Kampetsis'i kadrosuna katmak istiyor. 21 yaşındaki forvetin, kulübü Panathinaikos'la olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek. Kampetsis, Olympiakos altyapısından sonra Borussia Dortmund II'de forma giydi ve 2018'de tekrar Yunanistan'a döndü. Genç forvet, Yunanistan U21 takımında da forma giyiyor.