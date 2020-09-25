Son dakika: Fenerbahçe Samatta'yı resmen duyurdu

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir.



Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.



FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.









Fenerbahçe Mbwana Samatta'yı böyle duyurdu



SAMATTA KİMDİR?

Mbwana Samatta 13.12.1992 Dar es Salaam - Tanzanya doğumlu. Samantta 1.80 boyunda ve forvet. Futbola African Lyon'da başlayan genç golcü daha sonra TP Mazembe'ye 70 bin Euro karşılığında transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu 2016 yılında 800 bin Euro karşılığında Genk'in yolunu tuttu.

Samatta 4.5 sezon Genk forması giydi. 2015-2016 yılında 18 maçta 5 gol, 2016-2017 sezonunda 59 maçta 19 gol, 2017-2018 sezonunda 34 maçta 8 gol ve 2018-2019 sezonunda 50 maçta 32 gol atarak Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Geçen sezon ilk yarıda 9 gol atan Samatta, devre arasında Aston Villa'ya gitti ve 16 maçta 2 gol attı.