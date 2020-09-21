Fenerbahçe 0-0 Hatayspor | MAÇ SONUCU

Sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe ligin ikinci haftasında Hatayspor'u konuk etti.
Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
HATAYSPOR 9 KİŞİ TAMAMLADI
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, sarı-lacivertliler karşısında maçı 9 kişi tamamladı. Konuk takımda 73'üncü dakikada Ruben Ribeiro, 81'inci dakikada da Isaac Sackey kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
LEMOS İLK KEZ
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, ilk kez sarı-lacivertli formayı giymenin heyecanını yaşadı.
İspanya'nın Las Palmas takımından kadroya dahil edilen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı.
DıRAR VE RODRıGUES KADRODA YOK
Fenerbahçe'de bu sezon takımda düşünülmeyen Nabil Dirar ile Garry Rodrigues, Atakaş Hatayspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı.
Teknik direktör Erol Bulut, takımdan ayrılması beklenen 2 oyuncuya da maç kadrosunda yer vermedi.
FENERBAHÇE, 58 GÜN SONRA ÜLKER STADI'NDA
Sarı-lacivertli takım, 58 gün sonra Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.
Fenerbahçe, iç sahada son resmi müsabakasını 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor ile yapmıştı. Geçen sezonun 34. ve son haftasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.
SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN PANKARTLI MESAJ
Fenerbahçe taraftarı, Atakaş Hatayspor maçında hazırladıkları pankartlarla takımlarına destek verdi.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında stada alınmayan taraftarlar, "Okul Açık" tribününe pankart astı.
Üzerinde "Milyonlarca Yürek, Şampiyonluk Tek Hedef" yazılı pankartta kulüp başkanı Ali Koç, teknik direktör Erol Bulut, eski futbolcu Emre Belözoğlu ve oyuncuların resimleri yer aldı.