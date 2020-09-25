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'de Livaja gerçekleri ortaya çıktı! "Ocak'ta görüşürüz"

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, kısa süre öncesine kadar Yunan ekibi AEK'da forma giyen ile yakından ilgileniyordu ancak işler istenildiği gibi gitmedi ve müzakereler durdu. Yunan basını konu ile ilgili özel bir haberi okuyucularıyla paylaşırken, Fenerbahçe'nin Hırvat golcüye "Ocak'ta yeniden görüşelim" dediğini yazdı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 17:11 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 17:15
Fenerbahçe'de Livaja gerçekleri ortaya çıktı! "Ocak'ta görüşürüz"

, listesinin üst sıralarında yer alan ile uzun süre ilgilenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Yunan basını, konu ile ilgili özel bir haberi okuyucularıyla paylaşırken, tüm detayları ve Livaja - görüşmelerini paylaştı.

Sportime.gr'nin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;

"Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Emre Belözoğlu yaklaşık iki ay önce Livaja ve menajeriyle birlikte masaya oturdu. Belözoğlu, oyuncunun durumunu sordu. Öte yandan Lemos'un da menajeri olan Vicenzo Cavaliere ile bu transfere ilişkin konuştu.

O görüşmede Livaja'ya 2.2 milyon euro ve 1.5 milyon euro imza parası önerdiler. Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi AEK veremiyordu. Hatta Fenerbahçe, oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmak istiyordu. Ancak bu olmadı ve tüm görüşmeler Temmuz 10 itibariyle durdu.

Bunun ardından Fenerbahçe diğer orta saha adaylarına yöneldi ancak Livaja'ya 'Ocak ayından itibaren yeniden görüşeceğiz' dedi.

Müzakerelerin durmasının ardından Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna dahil ettığını açıkladı."

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Marko Livaja'nın AEK ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.

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