Fenerbahçe'de Livaja gerçekleri ortaya çıktı! "Ocak'ta görüşürüz"

Fenerbahçe, transfer listesinin üst sıralarında yer alan Marko Livaja ile uzun süre ilgilenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Yunan basını, konu ile ilgili özel bir haberi okuyucularıyla paylaşırken, tüm detayları ve Livaja - Emre Belözoğlu görüşmelerini paylaştı.

Sportime.gr'nin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;

"Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Emre Belözoğlu yaklaşık iki ay önce Livaja ve menajeriyle birlikte masaya oturdu. Belözoğlu, oyuncunun durumunu sordu. Öte yandan Lemos'un da menajeri olan Vicenzo Cavaliere ile bu transfere ilişkin konuştu.

O görüşmede Livaja'ya 2.2 milyon euro ve 1.5 milyon euro imza parası önerdiler. Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi AEK veremiyordu. Hatta Fenerbahçe, oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmak istiyordu. Ancak bu olmadı ve tüm görüşmeler Temmuz 10 itibariyle durdu.

Bunun ardından Fenerbahçe diğer orta saha adaylarına yöneldi ancak Livaja'ya 'Ocak ayından itibaren yeniden görüşeceğiz' dedi.

Müzakerelerin durmasının ardından Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna dahil ettığını açıkladı."

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Marko Livaja'nın AEK ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.