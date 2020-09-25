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Fenerbahçe'de derbiden başkası yalan!

Öğrencilerini pazar günkü derbisine hazırlayan , kadro konusunda henüz kararını vermedi. Taktik çalışmalarda tüm futbolcularını deneyen Bulut, derbi kadrosuna maçtan bir gün önce karar verecek. Genç , ilk iki haftaya göre en az 3 bölgede farklı isimlerle sahaya çıkabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 22:08 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de derbiden başkası yalan!

Öğrencilerini pazar günkü derbisine hazırlayan , kadro konusunda henüz kararını vermedi. Taktik çalışmalarda tüm futbolcularını deneyen Bulut, derbi kadrosuna maçtan bir gün önce karar verecek. Genç , ilk iki haftaya göre en az 3 bölgede farklı isimlerle sahaya çıkabileceği belirtiliyor.

SAMANDIRA'DA DURMAK YOK
Geçtiğimiz haftayı Hatayspor beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe, derbi için hız kesmiyor. İzin yapmadan pazar günkü karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarılacivertliler, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katılırken, taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldığı öğrenildi.

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