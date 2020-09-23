Galeri Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: 'Yeter' dedi Emre Belözoğlu çılgına döndü! Takımdan gönderiliyor...

Son dakika transfer haberi: 'Yeter' dedi Emre Belözoğlu çılgına döndü! Takımdan gönderiliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Süper Lig'e Çaykur Rizespor karşısında alınan 3 puanla start veren, ancak 2. haftada ligin yeni ekibi Hatayspor ile Kadıköy'de oynanan mücadeleden 1 puanla ayrılan sarı-lacivertlilerin bu kaybı tepkilere neden olmuştu. Mali olarak zor bir dönemden geçen Fenerbahçe'de yapılan transferlerin yanında bazı isimlerle de yolların ayrılması gündemdeyken, maaş indirimi için görüşme yapılan bazı oyunculardan gelen olumsuz dönüş yönetimin canını sıkıyor. Son olarak tecrübeli isimle görüşme gerçekleştiren Emre Belözoğlu 'yaptığım fedakârlık yeter' yanıtını alınca o oyuncunun üstünü çizdi. İşte detaylar...