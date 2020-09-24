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Samatta Fener'de

’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan 27 yaşındaki ’nın lisansı yetişirse derbi kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 00:59 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Samatta Fener'de

Vedat Muriç'i Lazio'ya satan , forvet hattına beklenen ilk takviyesini yaptı. Sarılacivertliler uzun süredir transferi için uğraştığı 'yı 'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. 27 yaşındaki golcü, dün gece yarısı özel uçakla 'na ayak bastı. Samatta ile bugünkü sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak. Lisansı yetişirse derbisinin kadrosunda da yer alması bekleniyor.

GENK'TE YILDIZINI PARLATTI
Kariyerine 2010 yılında Tanzanya'da başlayan Samatta, buradan Kongo'nun Mazembe takımına oldu. 2016 yılında ise Genk takımı scoutları tarafından beğenilip, 800 bin euro bonservis bedeliyle 'nın yolunu tuttu. Burada attığı gollerle dikkatleri çeken Samatta, ocak ayındaki ara transferde 10.5 milyon euro'ya Aston Villa'nın kadrosuna katıldı. Ancak 'de şans bulduğu 14 maçta 1 gol atabildi. Tanzanyalı golcü, 51 kez oynadığı milli takımda ise 18 gol kaydetti.

F.Bahçe, dün iki paylaşım yaparak yeni transferini 'a getirdiğini duyurdu. Ama resmi açıklama yapmayıp, taraftarını merakta bıraktı.

TRANSFER FOTOMAÇ'TAN İZLENİR!
Türkıye'nin en çok satan spor gazetesi Fotomaç, habercilikteki farkını bir kez daha ortaya koydu. Samatta'nın gelişini adım adım, gün be gün okuyucularına duyurdu.

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