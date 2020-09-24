Samatta Fener'de

Vedat Muriç'i Lazio'ya satan Fenerbahçe, forvet hattına beklenen ilk takviyesini yaptı. Sarılacivertliler uzun süredir transferi için uğraştığı Mbwana Samatta'yı Aston Villa'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. 27 yaşındaki golcü, dün gece yarısı özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na ayak bastı. Samatta ile bugünkü sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak. Lisansı yetişirse Galatasaray derbisinin kadrosunda da yer alması bekleniyor.



GENK'TE YILDIZINI PARLATTI

Kariyerine 2010 yılında Tanzanya'da başlayan Samatta, buradan Kongo'nun Mazembe takımına transfer oldu. 2016 yılında ise Genk takımı scoutları tarafından beğenilip, 800 bin euro bonservis bedeliyle Belçika'nın yolunu tuttu. Burada attığı gollerle dikkatleri çeken Samatta, ocak ayındaki ara transferde 10.5 milyon euro'ya Aston Villa'nın kadrosuna katıldı. Ancak Premier Lig'de şans bulduğu 14 maçta 1 gol atabildi. Tanzanyalı golcü, 51 kez oynadığı milli takımda ise 18 gol kaydetti.



F.Bahçe, dün iki paylaşım yaparak yeni transferini İstanbul'a getirdiğini duyurdu. Ama resmi açıklama yapmayıp, taraftarını merakta bıraktı.



TRANSFER FOTOMAÇ'TAN İZLENİR!

Türkıye'nin en çok satan spor gazetesi Fotomaç, habercilikteki farkını bir kez daha ortaya koydu. Samatta'nın gelişini adım adım, gün be gün okuyucularına duyurdu.