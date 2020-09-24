Moting harekatı

Forvete iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Choupo-Moting için de yeniden devreye girdiği ortaya çıktı. Fransız basını haberi dün son dakika olarak geçti. Mercato ve beIN Sports kaynaklı haberlerde, sarı-lacivertli yönetimin PSG ile sözleşmesi sona eren Choupo-Moting için girişimleri sıkılaştırdığı duyuruldu.

Şampiyonluk için hücum hattını güçlendirmek isteyen Türk ekibinde, Kamerunlu golcünün Samatta, Ze Luis ve Mostafa Mohamed ile birlikte ilk hedef olduğu ileri sürüldü. PSG ile yeni kontratın süresinde anlaşamayan Choupo-Moting için de tutkulu taraftarları ve daha fazla oyun süresine sahip olacağı Fenerbahçe'nin cazip bir seçim olacağı ifade edildi. 2018'den beri PSG'de oynayan Eric Maxim Choupo-Moting geçtiğimiz sezon 20 maçta şans bulurken, 6 gol kaydetti, 1 de asist gerçekleştirdi. 1.91 boyundaki yıldız, 49 kez yer aldığı Kamerun Milli Takımı'nda da 14 gole imzasını attı.



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Kariyerinde Hamburg, Schalke, Mainz, PSG, Stoke City ve Nürnberg'de 385 maça çıkan Choupo-Moting, 74 gol attı. 36 tane de asist gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu, forvetin yanı sıra kanatta ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.