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Kontratı hazır

Portekiz basını: F.Bahçe ’le 3 senelik kontrat için el sıkıştı, ile uzlaşmaya çalışıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 21:54 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Kontratı hazır
derbi öncesi forvet transferi için çalışmaları sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın gündemdeki isimlerden 'le 3 yıllığına anlaşmaya vardığı iddia edildi. Portekiz basını, Yeşil Burun Adalı golcünün 'a gitmek için Fenerbahçe'nin ile de uzlaşmasını beklediğini ifade etti. Soares'i 'e satan Porto'nun Aboubakar ve Ze Luis'i de gönderdikten sonra mali açıdan büyük rahatlığa kavuşmayı planladığı dile getirildi.

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Ze Luis, Porto'da geçen sezon 31 maça çıkıp, 10 gol attı, 2 de asist yaptı.
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