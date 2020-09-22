Ve Fenerbahçe golcüsünü buldu... Mbwana Samatta imzaya geliyor

Forvet adayları listesinin ilk sırasında yer alan Mbwana Samatta konusunda dün flaş bir gelişme yaşandı. Aston Villa'dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu, kulübüyle ipleri kopardı ve takımının dün oynadığı Sheffield United maçı kadrosuna alınmadı. Çok geçmeden de asıl iddia bomba gibi düştü. Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcü ile anlaşma sağladığı için maça alınmadığı belirtildi. Hatta Mbwana Samatta'nın THY'ye ait bir uçakla bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.

KALU'DAN AL HABERİ

Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Samatta'nın kiralık olarak çubukluyu giyeceği belirtildi. Öte yandan listedeki bir başka isim olan Bordeaux'nun Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Kalu, F.Bahçe'nin Fransız ekibine yaptığı teklifi açıkladı. İlk yapılan kiralama teklifinin reddedilmesine rağmen F.Bahçe'nin yeni bir teklifte bulunduğunu aktardı. Kalu, "Bordeaux, yapılan ilk teklifi reddetti. Başka bir kiralama teklifi ve sezon sonunda satın alma opsiyonu ile tekrar geldiler ama kulüp, henüz cevap vermedi" dedi.

İSPANYOLLAR 'SAPONJIC' DEDİ

İspanyol gazetesi Marca; Fenerbahçe, Celtic ve birkaç İtalyan takımının Atletico Madrid'de şans bulmakta zorlanan Sırp forvet Ivan Saponjic'le ilgilendiklerini belirtti. Sırp forvetin geçen sezon üç resmi maçta toplam 64 dakika şans bulabildiğini hatırlatan gazete, durumunun önümüzdeki günlerde belli olacağını ifade etti.

ZE LUIS İÇİN YAKIN MARKAJ

Kanarya'nın talip olduğu Ze Luis, Porto'da istenmeyen adam oldu. Ze Luis'i teknik direktör Sergio Conceiçao takımda düşünmüyor. 29 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da devam etmek istediği, F.Bahçe'nin kiralama için girişimleri sürdürdüğü bildirildi.

MISIR'DAN GOLCÜ İDDİASI

Mısır'dan da bir transfer iddiası geldi. El Nahar TV, F.Bahçe'nin, Zamalek'in golcüsü Mostafa Mohamed için 2.5 milyon euro ve sonraki satışından yüzde 5 pay önerdiğini aktardı. Ancak, Zamalek'in Fenerbahçe'yi geri çevirdiği belirtildi.