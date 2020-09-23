Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Mbwana Samatta transferini bitirdi

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile golsüz beraber kalan Fenerbahçe, golcü arayışlarına hız vermişti. Transfer çalışmalarında sona gelen Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ!

Kanarya, sosyal medya hesabından yaptığı uçak paylaşımıyla taraftarları heyecanlandırdı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

İşte o paylaşım:







