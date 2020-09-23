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Son dakika haberi: Mbwana Samatta transferini bitirdi

Son dakika haberi: Yeni sezon çalışmaları kapsamında birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Sarı lacivertliler, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 18:12 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 20:49
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Mbwana Samatta transferini bitirdi

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile golsüz beraber kalan , golcü arayışlarına hız vermişti. çalışmalarında sona gelen Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Mbwana Samatta targeting fairytale finish for Aston Villa | Express & Star

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ!
Kanarya, sosyal medya hesabından yaptığı uçak paylaşımıyla taraftarları heyecanlandırdı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

İşte o paylaşım:

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