Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Ze Luis, Perotti, Samatta...

Sezona galibiyet ile başlayan ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa, Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

ANTONIO COLAK

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan Antonio Çolak hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Antonio Colak için PAOK'tan gelen transfer teklifini reddedildiği ifade edildi. Bu gelişme Fenerbahçe'nin elini güçlendirdi.

BRUNO GASPAR

Portekiz basınından Record'un iddiasına göre sarı-lacivertli takım, Sporting Lizbon forması giyen 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bruno Gaspar ile ilgileniyor.

SAMATTA

Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada yer alan Samatta için sarı lacivertli ekibe rakip çıktı. Sport Xtra'ya konuşan Samatta'nın babası, "Türkiye'ye gittiğini okuduktan sonra dün onunla konuştum ve bana hala İngiltere'de olduğunu söyledi. F.Bahçe ve Fulham onu istiyor. Kendi kararı ama ona Ada'da kalmasını söyledim" dedi.

MARKO LIVAJA

Yunan basını, Fenerbahçe'nin Hırvat santrfor ile ön protokol yaptığını iddia etti. AEK ile 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki golcünün, bir yandan kulübü ile maaşında iyileştirme karşılığı kontrat uzatma pazarlığını sürdürdüğü diğer yandan ise Fenerbahçe'yi koz olarak elinde tuttuğu belirtildi.

ZE LUIS

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan ve yakın zamanda Fenerbahçe'ye transferi beklenen Ze Luis için Porto daha önce Ze Luis'in kiralanmasına karşı çıkmıştı. Portekiz ekibi ısrarından vazgeçti. Porto, Ze Luis'in kiralanma şartlarını Fenerahçe ile görüşmek istiyor.

PEROTTI

Fenerbahçe, Diego Perotti'ye renklerine bağlamak için Roma ile görüşmeleri sürdürüyor. Artık detaylar konuşulurken, Arjantin basını 32 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertli takımın yeniden kendisini gösterme fırsatı olacağını yazdı.

TROY DEENEY

The Athletic'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Watford forması giyen 32 yaşındaki forvet Troy Deeney'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Haberde sarı-lacivertlilerin Watford'da haftalık 100 bin Euro kazanan Deeney'e 3 yıllık bir teklif götürdüğü ancak Watford'a resmi teklif yapılmadığı vurgulandı.