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hayran bıraktı

Çubuklu ile ilk maçına önceki gün Hatayspor karşısında çıkan , teknik heyetten tam puan aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 23:53 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Mauricio Lemos hayran bıraktı
Çubuklu ile ilk maçına önceki gün Hatayspor karşısında çıkan , teknik heyetten tam puan aldı. Savunmanın göbeğinde Zanka ile birlikte oynayan Uruguaylı stoper, başarılı futbolunun yanı sıra istatistiklerde de öne çıktı. En fazla topla buluşan (85) isim olan Lemos, yüzde 93.2 pas isabetiyle oynadı, 11 ikili mücadelenin 4'ünü de kazandı. Hücuma da destek veren 24 yaşındaki stoper, 2 kez de rakip kaleye şutladı.
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