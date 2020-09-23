Mauricio Lemos hayran bıraktı

Çubuklu ile ilk maçına önceki gün Hatayspor karşısında çıkan Mauricio Lemos, teknik heyetten tam puan aldı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 23:53Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Çubuklu ile ilk maçına önceki gün Hatayspor karşısında çıkan Mauricio Lemos, teknik heyetten tam puan aldı. Savunmanın göbeğinde Zanka ile birlikte oynayan Uruguaylı stoper, başarılı futbolunun yanı sıra istatistiklerde de öne çıktı. En fazla topla buluşan (85) isim olan Lemos, yüzde 93.2 pas isabetiyle oynadı, 11 ikili mücadelenin 4'ünü de kazandı. Hücuma da destek veren 24 yaşındaki stoper, 2 kez de rakip kaleye şutladı.