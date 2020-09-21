GaleriFenerbahçeCaner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki! Fenerbahçe - Hatayspor maçında...
Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki! Fenerbahçe - Hatayspor maçında...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'in 2'nci hafta kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Maçın en dikkat çeken anı ise Caner Erkin ile Erol Bulut arasında yaşandı. İşte ekranlara yansımayan o anlar...
21 Eylül 2020 Pazartesi 22:32, Güncelleme 21.09.2020 22:55
Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki! Fenerbahçe - Hatayspor maçında...