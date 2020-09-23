Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe itirafı! "Transferim..."

Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bir süredir Deportivo Binacional forması giyen Perulu golcü Aldair Rodriguez ile ilgileniyordu. Yıldız futbolcu da daha önce verdiği röportajlarında, sarı-lacivertli takımın kendisi ile ilgilendiği yönündeki iddiaları doğrulamıştı.

Geçtiğimiz günlerde, 600 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Kolombiya Ligi takımlarından America de Cali ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Peru basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Rodriguez, Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi sorulunca şu yanıtı verdi:

Evet, Fenerbahçe'nin bana çok fazla ilgisi vardı. Bu konuda menajerim ve babam birlikte değerlendirme yaptılar. Sonuç olarak, bazı nedenlerden dolayı transferim gerçekleşmedi.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Alianza Lima'da başlayan Aldair Rodriguez, sırasıyla Melgar, Cesar Vallejo ve Binacional'de forma giydi. Kulüp kariyeri boyunca 151 maça çıkan golcü oyuncu, bu karşılaşmalarda 29 gol atarken 13 de asist yapma başarısı gösterdi.



