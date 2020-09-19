Son dakika: Nazım Sangare resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, A Milli Futbol Takımı'mızın formasını giyen ve son günlerde transfrei için ciddi uğraş verdiği Nazım Sangare'yi resmen açıkladı.



RESMİ SİTEDEN DUYURULDU

Sarı lacivertliler, konu ile ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz, Antalyaspor'da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"





ANTALYASPOR BAŞKANI AÇIKLADI



Öte yandan, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ise A Spor'a verdiği röportajda "Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu takası + sonraki satıştan pay çerçevesinde bir teklif geldi. Biz de teklifi kabul ettik." açıklaması yaptı.



SANGARE İÇİN ÖZEL VİDEO



Sarı lacivertliler milli yıldızın transferini ise özel bir videoyla duyurdu. İşte Fenerbahçe'nin Nazım Sangare transferini açıkladığı o video: