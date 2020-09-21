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Samatta’da yeni rakip

 Samatta ve için girişimler sürüyor. Samatta'da F.Bahçe'nin karşısına bu kez çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:31 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Samatta’da yeni rakip Fulham

Samatta ve için girişimler sürüyor. Samatta'da F.Bahçe'nin karşısına bu kez çıktı. Sport Xtra'ya konuşan Samatta'nın babası, "'ye gittiğini okuduktan sonra dün onunla konuştum ve bana hala 'de olduğunu söyledi. F.Bahçe ve Fulham onu istiyor. Kendi kararı ama ona Ada'da kalmasını söyledim" dedi.

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