Samatta’da yeni rakip Fulham

Forvete Samatta ve Ze Luis için girişimler sürüyor. Samatta'da F.Bahçe'nin karşısına bu kez Fulham çıktı. Sport Xtra'ya konuşan Samatta'nın babası, "Türkiye'ye gittiğini okuduktan sonra dün onunla konuştum ve bana hala İngiltere'de olduğunu söyledi. F.Bahçe ve Fulham onu istiyor. Kendi kararı ama ona Ada'da kalmasını söyledim" dedi.