GaleriFenerbahçeSon dakika transfer haberi: Fenerbahçe golcü transferini bitirdi! Anlaşma 3 yıllık
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe golcü transferini bitirdi! Anlaşma 3 yıllık
Son dakika Fenerbahçe haberi: Birçok transferi bitiren ve yeni sezona galibiyet ile başlayan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Vedat Muriqi ayrılığı sonrası birçok isim için devreye giren sarı-lacivertliler, yıldız forvetin transferi konusunda anlaşma sağladı. İşte anlaşma detayları ve tüm gelişmeler... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
20 Eylül 2020 Pazar 13:19, Güncelleme 20.09.2020 14:09
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe golcü transferini bitirdi! Anlaşma 3 yıllık