Galeri Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe golcü transferini bitirdi! Anlaşma 3 yıllık

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe golcü transferini bitirdi! Anlaşma 3 yıllık

Son dakika Fenerbahçe haberi: Birçok transferi bitiren ve yeni sezona galibiyet ile başlayan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Vedat Muriqi ayrılığı sonrası birçok isim için devreye giren sarı-lacivertliler, yıldız forvetin transferi konusunda anlaşma sağladı. İşte anlaşma detayları ve tüm gelişmeler... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe golcü transferini bitirdi! Anlaşma 3 yıllık

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