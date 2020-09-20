Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi resmen PSV Eindhoven'da!

Çin ekibi Guangzhou ile sözleşmesini fesheden Eran Zahavi, Fenerbahçe'nin forvet arayışında listesine aldığı isimlerden biriydi.

İsrailli golcü, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gelmesini isteyen bir gönderiye, "Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa..." şeklinde yanıt vermiş, sarı-lacivertli taraftarlar da gönderiye beğeni yağdırmıştı.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına transfer oldu. Zahavi, yeni takımıyla iki yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp kariyerinde bugüne kadar 427 maça çıkan deneyimli oyuncu, 260 kez ağları sarstı.

PSV'DEN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Bu arada Hollanda ekibi, Eran Zahavi transferi sonrası Fenerbahçe'ye beğeni olayı üzerinden atıfta bulunarak "500 bin beğeniye gerek yok" şeklinde bir paylaşım yaptı.





Ülkesinin Hapoel Tel Aviv, Hapoel Nir Ramat HaSharon, Maccabi Tel Aviv ve İtalya'nın Palermo ekiplerinde oynayan Zahavi, 2016'da Guangzhou R&F'ye transfer olmuştu.