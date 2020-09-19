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'den 'ya çıkarma!

ve Welbeck’in ardından Kanarya’nın Watford’dan ve ’li Diedhieou ile de ilgilendiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 21:51 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'den Ada'ya çıkarma!

Forvet için her gün yeni bir isim ortaya atılmaya başladı. İngiliz basını, 'nin bu kez Watford'da forma giyen 'le ilgilendiğini yazdı. The Athletic'in haberine göre, alternatif golcü olarak düşünülen oyuncu Kanarya'ya sıcak bakıyor. Watford'a henüz resmi teklif yapılmazken, 32 yaşındaki golcünün durumu araştırılıyor. Fenerbahçe'nin Deeney'in haftalık 100 bin euro olan maaşını karşılamaya hazır olduğu kaydedildi.

UZATMAZSA YOLCU

Sarı-lacivertli takımın, Famara Diedhiou için de yeni hamle yaptığı bildirildi. 'ye yakın kaynaklar, sözleşmesi seneye bitecek Senegalli santrforun hala kontrat uzatmadığını hatırlatıp, imza atmaması halinde gönderileceğini belirtti. Taliplilerin ise Fenerbahçe ve 'dan Dijon olduğu bildirildi. Kanarya, 'dan ayrıca Villa'lı Samatta ile ciddi olarak ilgilenirken, Watford'dan Welbeck için de nabız yokladı.

Samatta'da Bilic engeli

transferine 'taş koydu'!.. Ada basını, Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcü için görüşmelerde büyük aşama kaydettiğini ancak 'in devreye girmesiyle işin karıştığını yazdı. 27 yaşındaki Samatta'nın 'de kalmak istemesi nedeniyle Bilic'in ekibinin avantajlı duruma geçtiği belirtiliyor.

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