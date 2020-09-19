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'de Hatayspor hazırlıkları devam etti

, 'in 2. haftasında sahasında Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 15:29
Fenerbahçe'de Hatayspor hazırlıkları devam etti

Futbol Takımı, 'in 2. haftasında 21 Eylül Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktiksel ile bireysel çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenman, aktif dinlenmeye yönelik organizasyonlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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