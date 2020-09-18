Mert Hakan Yandaş konuşuldu

Türkiye'de ağustos ayında futbol kulüpleri arasında en çok Fenerbahçe konuşulurken, en çok haberi yapılan futbolcu ise Mert Hakan Yandaş oldu. Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı rapora göre şimdiye kadar toplam 12 transfer yapan sarı-lacivertliler geçtiğimiz ay 67 bin 144 habere konu oldu. Galatasaray'ın elinden kapılan Mert Hakan Yandaş 6 bin 685 haber ile ağustosun en fazla konuşulan futbolcusu oldu.



TEdavisi tamamlanan Mert Hakan Yandaş dün takımla birlikte idmana çıktı ancak ayrı çalıştı. Mert Hakan'ın, Hatayspor maçında riske edilmeyeceği, G.Saray derbisine saklanacağı öğrenildi.