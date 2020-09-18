Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş konuşuldu

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'de ağustos ayında kulüpleri arasında en çok konuşulurken, en çok haberi yapılan futbolcu ise oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 23:46 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Mert Hakan Yandaş konuşuldu

'de ağustos ayında kulüpleri arasında en çok konuşulurken, en çok haberi yapılan futbolcu ise oldu. Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı rapora göre şimdiye kadar toplam 12 transfer yapan sarı-lacivertliler geçtiğimiz ay 67 bin 144 habere konu oldu. 'ın elinden kapılan Mert Hakan Yandaş 6 bin 685 haber ile ağustosun en fazla konuşulan futbolcusu oldu.

TEdavisi tamamlanan Mert Hakan Yandaş dün takımla birlikte idmana çıktı ancak ayrı çalıştı. Mert Hakan'ın, Hatayspor maçında riske edilmeyeceği, G.Saray derbisine saklanacağı öğrenildi.

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