Haberler Fenerbahçe Kruse'den flaş sözler! "Hep açık ve dürüst oldum"

Kruse'den flaş sözler! "Hep açık ve dürüst oldum"

ile sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra 'e olan ve sarı-lacivertli takımla davalık olan , Alman basınına açıklamalarda bulundu. Sahadaki performansıyla gündem olmak istediğini belirten Alman futbolcu, "Hep açık ve dürüst oldum. Her zaman yapılması gerekeni yaptım" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 20:05
Kruse'den flaş sözler! "Hep açık ve dürüst oldum"

ile olaylı şekilde yollarını ayıran ve Bundesliga ekibi 'e olan , Alman basınına yaptığı açıklamada ilginç ifadeler kullandı.

Herkese karşı dürüst olduğunu belirten Alman yıldız, "Bir şey yapmam gerekiyorsa yaparım ve dünyada ailemin dışında kimse beni vazgeçiremez. Ben hep açık, dürüst oldum. Bu hayatta herkesi memnun edemezsin. Senden farklı düşüncede insanlar hep olacak." dedi.

Kruse, sahadaki performansıyla gündem olmak istediğini de vurgularken, "Her zaman yapılması gerekeni yaptım. Her şeyde olduğu gibi futbolda da sonunda performansa bakılıyor. Eğer sahada performans veriyorsan dışarıda kimseye bir şey söylemek zorunda değilsin. Eğer iyi iş çıkarmasaydım durum benim için kötüye gidebilirdi." diye konuştu.

"ABD'YE GİTMEK İSTİYORDUM"
Union 'e gitmeden önce düşüncesinin de olduğunu söyleyen tecrübeli isim, "Oğlum Amerika'da yaşıyor, ben de Amerika'ya gitmek istiyordum. Son 10 yılda onunla çok zaman geçiremedim ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyordum. Ancak günün sonunda MLS yerine daha yüksek seviyede oynayacak bir kariyerim olduğunu fark ettim ve 'da insanlara tekrar göstermeye karar verdim." ifadesini kullandı.

BİZE ULAŞIN