Kruse'den flaş sözler! "Hep açık ve dürüst oldum"

Fenerbahçe ile olaylı şekilde yollarını ayıran ve Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, Alman basınına yaptığı açıklamada ilginç ifadeler kullandı.

Herkese karşı dürüst olduğunu belirten Alman yıldız, "Bir şey yapmam gerekiyorsa yaparım ve dünyada ailemin dışında kimse beni vazgeçiremez. Ben hep açık, dürüst oldum. Bu hayatta herkesi memnun edemezsin. Senden farklı düşüncede insanlar hep olacak." dedi.

Kruse, sahadaki performansıyla gündem olmak istediğini de vurgularken, "Her zaman yapılması gerekeni yaptım. Her şeyde olduğu gibi futbolda da sonunda performansa bakılıyor. Eğer sahada performans veriyorsan dışarıda kimseye bir şey söylemek zorunda değilsin. Eğer iyi iş çıkarmasaydım durum benim için kötüye gidebilirdi." diye konuştu.

"ABD'YE GİTMEK İSTİYORDUM"

Union Berlin'e gitmeden önce MLS düşüncesinin de olduğunu söyleyen tecrübeli isim, "Oğlum Amerika'da yaşıyor, ben de Amerika'ya gitmek istiyordum. Son 10 yılda onunla çok zaman geçiremedim ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyordum. Ancak günün sonunda MLS yerine daha yüksek seviyede oynayacak bir kariyerim olduğunu fark ettim ve Almanya'da insanlara tekrar göstermeye karar verdim." ifadesini kullandı.