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'ye transferde iyi haber geldi! PAOK'un teklifi...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin kısa süre önce Rijeka'da forma giyen için resmi transfer teklifi yaptığı ifade edilmişti. Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos, konu ile ilgili aktardığı bilgilere PAOK'un, oyuncu için yaptığı teklifin reddedildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 11:12
Fenerbahçe'ye transferde iyi haber geldi! PAOK'un teklifi...

Kısa süre içerisinde bir forvet transferi yapmak isteyen 'ye Yunanistan'dan iyi haber geldi.

Hırvat kulübü Rijeka'nın başkanı Damir Miskovic, kısa süre önce sarı lacivertlilerin oyuncuları için resmi teklifini yaptığını açıklamıştı.

PAOK REDDEDİLDİ
Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda Antonio Colak için PAOK'tan gelen transfer teklifini reddedildiğini ifade etti.

Antonio Colak, Almanya doğumlu olan Hırvat asıllı oyuncu, geçen sezonun başında Hoffenheim'dan Rijeka'ya transfer olmuştu. Geçen sene toplamda 40 maça çıkan Colak, 26 gol 4 asistlik performans göstermişti. Colak Almanya'da Kaiserslautern, Ingolstadt, Nürnberg, Darmstadt, Karlsruhe takımlarında forma giydi.

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