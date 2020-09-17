Fenerbahçe'ye transferde iyi haber geldi! PAOK'un teklifi...

Kısa süre içerisinde bir forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'ye Yunanistan'dan iyi haber geldi.

Hırvat kulübü Rijeka'nın başkanı Damir Miskovic, kısa süre önce sarı lacivertlilerin oyuncuları Antonio Colak için resmi transfer teklifini yaptığını açıklamıştı.

PAOK REDDEDİLDİ

Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda Antonio Colak için PAOK'tan gelen transfer teklifini reddedildiğini ifade etti.

Antonio Colak, Almanya doğumlu olan Hırvat asıllı oyuncu, geçen sezonun başında Hoffenheim'dan Rijeka'ya transfer olmuştu. Geçen sene toplamda 40 maça çıkan Colak, 26 gol 4 asistlik performans göstermişti. Colak Almanya'da Kaiserslautern, Ingolstadt, Nürnberg, Darmstadt, Karlsruhe takımlarında forma giydi.