GaleriFenerbahçeFenerbahçe'de Erol Bulut'tan transfer kararı! 4 yeni imza ve 2 ayrılık
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan transfer kararı! 4 yeni imza ve 2 ayrılık
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin bir an önce yeni golcüsünü açıklamak istediği kaydedilirken, teknik direktör Erol Bulut'un isteği doğrultusunda yeni yol haritasını çizdiği öğrenildi. Buna göre Fenerbahçe, 4 yeni transfer daha yapmak isterken 2 isimle de yolları ayırmayı planlıyor. İşte detaylar...
17 Eylül 2020 Perşembe 09:14, Güncelleme 17.09.2020 09:33
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan transfer kararı! 4 yeni imza ve 2 ayrılık