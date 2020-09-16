Fenerbahçe Tisserand’a imzayı attırdı

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Marcel Tisserand'ın transferini dün akşam saatlerinde resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg'dan alınan Demokratik Kongolu savunma oyuncusunu renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada; 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek "Marcel Tisserand'a camiamıza 'hoş geldin' diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

'ÇOK HIRSLI BİR OYUNCUYUM'

Tisserand, FB TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Benim için çok güzel bir gün. Uzun zamandan beri Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum. Çok güzel görüşmeler yaptık. Çok hevesliyim. Ben çok hırslı bir oyuncuyum. Her maçı kazanmak isteyen bir futbolcuyum. Onun için Fenerbahçe'ye, doğru kulübe geldim. Çok mutluyum."