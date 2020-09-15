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'den 3'lü golcü harekatı! En az ikisi edilecek

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan 'de golcü arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, için Porto’ya kiralama teklifi yaparken, konusunda da temasları sürdürüyor. İki ismin olmaması halinde ise rota Ekvador'lu golcü Caicedo'ya çevrilecek. | Son dakika haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:11 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Fenerbahçe'den 3'lü golcü harekatı! En az ikisi transfer edilecek

Savunmadaki eksiği Marcel Tisserand ile çözen , forvet transferi için de son aşamaya geldi. Vedat Muriç'i Lazio'ya satan, 'le yollarını ayıran sarı-lacivertli takım ileri uca 2 yapmayı hedefliyor. Birçok isimle görüşen yönetim girişimlerini 3 oyuncuda yoğunlaştırdı: , ve ... Ze Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılırken, görüşmeler sürüyor. Portekiz ekibi onay verirse 29 yaşındaki forvet hemen imzaya çağrılacak.

MÜJDE YAKINDA
Listenin ikinci sırasında Mbwana Samatta yer alıyor. 'da bekleneni veremeyen 27 yaşındaki Tanza nyalı golcü, menajerler aracılığıyla kulübe teklif edildi. Şartlarda anlaşılması halinde onun da kiralanması bekleniyor. Öte yandan Lazio'dan ise Felipe Caicedo teklifi geldi. Fenerbahçe'den Muriç'i alan İtalyan ekibi, Ekvadorlu santrforu yönetime önerdi. 32 yaşındaki oyuncu için son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek. Bu hafta içinde en az bir forvetin isminin açıklanacağı gelen haberler arasında...