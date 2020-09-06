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06 Eylül 2020, Pazar
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ve imza atacaktı!

Hulk ve Godin imza atacaktı!

şampiyonu için dün önemli iddialar vardı.

şampiyonu için dün önemli iddialar vardı. Foot Mercato'ya konuşan menajer Daniel dos Reis, sarı-lacivertlilerin ve ile anlaştığını ileri sürüp, "İki transfer de gerçekleşmek üzereyken bir kişi tarafından zora sokulduğu" sözlerini sarfetti.

  1. 6.9.2020
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