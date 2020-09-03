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03 Eylül 2020, Perşembe
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Transfer iptal oldu! 'ye geri döndü

Transfer iptal oldu! Barış Sungur Fenerbahçe'ye geri döndü

'nin gelecek planları arasında düşündüğü genç futbolcu 'un 'a kiralanacağı gündeme gelmişti. Genç futbolcu, 2. Lig ekibinin sözleşme şartlarında değişiklik yapma talebi nedeniyle sarı-lacivertlilere geri döndü.

'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı , kiralık olarak 'a gitmek için görüşme yaptı. Sözleşme imzalamak için 'e giden Barış, kulübün sözleşme şartlarında değişiklik yapma talebinde bulunması nedeniyle transferden vazgeçti.

'a önerilen sözleşmede 'Ligin ilk yarısındaki karşılaşmaların en az 10 tanesinde sahaya ilk 11'de çıkar. Aksi halde Fenerbahçe'ye geri döner' maddesi bulunuyordu. Kırşehir kulübü ise bu maddeyle ilgili olarak 'Fenerbahçe 4 gün içinde lisans çıkaramaz ise bu madde iptal olur' dedi. Barış Sungur'un temsilcileri bunu kabul etmedi. Genç oyuncuya şu anda 2. Lig ve 3. Lig'den birçok kulüp teklifte bulunuyor. 18 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon 1928 'dan Fenerbahçe'ye gelmişti.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 17:48
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