Transfer iptal oldu! Barış Sungur Fenerbahçe'ye geri döndü
Fenerbahçe'nin gelecek planları arasında düşündüğü genç futbolcu Barış Sungur'un Kırşehir Belediyespor'a kiralanacağı gündeme gelmişti. Genç futbolcu, TFF 2. Lig ekibinin sözleşme şartlarında değişiklik yapma talebi nedeniyle sarı-lacivertlilere geri döndü.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Barış Sungur, kiralık olarak Kırşehir Belediyespor'a gitmek için görüşme yaptı. Sözleşme imzalamak için Kırşehir'e giden Barış, kulübün sözleşme şartlarında değişiklik yapma talebinde bulunması nedeniyle transferden vazgeçti.
Kırşehir Belediyespor'a önerilen sözleşmede 'Ligin ilk yarısındaki karşılaşmaların en az 10 tanesinde sahaya ilk 11'de çıkar. Aksi halde Fenerbahçe'ye geri döner' maddesi bulunuyordu. Kırşehir kulübü ise bu maddeyle ilgili olarak 'Fenerbahçe 4 gün içinde lisans çıkaramaz ise bu madde iptal olur' dedi. Barış Sungur'un temsilcileri bunu kabul etmedi. Genç oyuncuya şu anda 2. Lig ve 3. Lig'den birçok kulüp teklifte bulunuyor. 18 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon 1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye gelmişti.
- 03.09.2020
- Güncelleme: 03.09.2020 17:48
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transfer iptal oldu! Barış Sungur Fenerbahçe'ye geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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