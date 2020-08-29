Fenerbahçe'den Başakşehir'e Edin Visca teklifi!
Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek isteyen Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. Son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için teklifini sundu.
Fenerbahçe transferde yeni bir bomba daha patlatmanın peşinde... Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kanarya'nın bu transfer için iki yıldızını Başakşehir'e teklif ettiği ortaya çıktı.
VERECEĞİ CEVAP BEKLENİYOR
Takvim'in haberine göre Kanarya, orta sahadaki oyuncularından Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü Visca'yı alabilmek için teklif ettiği öğrenildi. Başakşehir ise bu teklif için kesin kararını vermedi.
BELÖZOĞLU YİNE BAŞROLDE
Fenerbahçe'de transferleri bitiren Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşını ikna etmek için büyük bir çaba gösterdiği öğrenildi. Visca da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor.
TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
2011'den beri Medipol Başakşehir'de forma giyen Boşnak kanat oyuncusu istikrarıyla göz dolduruyor... Sakatlanmıyor ve adeta bir makine düzeninde oynuyor.
DEĞERİ 12.5 MİLYON EURO
Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca'nın güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro. Süper Lig'de 263 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu 76 gol ve 76 asist üretti.
- 29.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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