Fenerbahçe'den Başakşehir'e Edin Visca teklifi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Başakşehir'in yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte teklif...

'den 'e teklifi!

Fenerbahçe'den Başakşehir'e Edin Visca teklifi!

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek isteyen transferde dur durak bilmiyor. Son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler 'in yıldızı için teklifini sundu.

transferde yeni bir bomba daha patlatmanın peşinde... Sarı-Lacivertliler, Medipol 'in yıldız oyuncusu 'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kanarya'nın bu için iki yıldızını Başakşehir'e teklif ettiği ortaya çıktı.

VERECEĞİ CEVAP BEKLENİYOR

Takvim'in haberine göre Kanarya, orta sahadaki oyuncularından ve Deniz Türüç'ü Visca'yı alabilmek için teklif ettiği öğrenildi. Başakşehir ise bu teklif için kesin kararını vermedi.

BELÖZOĞLU YİNE BAŞROLDE

Fenerbahçe'de transferleri bitiren Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşını ikna etmek için büyük bir çaba gösterdiği öğrenildi. Visca da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

2011'den beri Medipol Başakşehir'de forma giyen Boşnak kanat oyuncusu istikrarıyla göz dolduruyor... Sakatlanmıyor ve adeta bir makine düzeninde oynuyor.

DEĞERİ 12.5 MİLYON EURO

Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca'nın güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro. 'de 263 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu 76 gol ve 76 asist üretti.

  1. 29.08.2020
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