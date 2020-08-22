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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Novak ve Sinan özel çalıştı

Novak ve Sinan özel çalıştı

hazırlıklarını 'de sürdüren 'de iki futbolcuya bireysel çalışma programı uygulandı.

Yeni sezon hazırlıklarını 'de sürdüren 'de iki futbolcuya bireysel çalışma programı uygulandı. Sarı-lacivertli takım, sabah idmanı yapmazken, yeni transferlerden ve Filip Novak bireysel çalıştı. İki futbolcu, özel çalışma programları doğrultusunda antrenman yaptı.
  1. 22.8.2020
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