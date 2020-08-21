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21 Ağustos 2020, Cuma
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Bulut onları istemiyor

Bulut onları istemiyor

, gelecek sezon kadrosunda düşünmediği isimleri Yönetimi'ne bildirdi.

, gelecek sezon kadrosunda düşünmediği isimleri Yönetimi'ne bildirdi. Genç hoca, geçtiğimiz sezon Nürnberg'te kiralık oynayan Frey ile birlikte Miha Zajc, ve Jailson'un satılmasını istedi.
  1. 21.8.2020
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