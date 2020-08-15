Livaja için rakip çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Livaja için rakip çıktı

Livaja için rakip çıktı

bir süredir gündemde olan için basınından bir iddia geldi. tintaamarilla sitesi, 'nun bu transferde sarı-lacivertlilere rakip olduğunu ileri sürdü.

bir süredir gündemde olan için basınından bir iddia geldi. tintaamarilla sitesi, 'nun bu transferde sarı-lacivertlilere rakip olduğunu ileri sürdü. Hırvat forvet için AEK'nın 2.5 milyon euro istediğini ve 'nin önde olduğu belirtildi. Haberde ayrıca 26 yaşındaki futbolcunun 'un da gündeminde olduğu bilgisi verildi.
  1. 15.8.2020
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