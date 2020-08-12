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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Mert Hakan'dan G.Saraylı o isim hakkında suç duyurusu!

Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu

Mert Hakan Yandaş Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu

'nin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı , A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu 'ın avukatı, haberleşmenin gizliliği ihlal edildiği gerekçesiyle A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklama yapan Mert Hakan'ın avukatı, "Birkaç gündür basın ve sosyal medyada Spor Kulübüne transfer olan müvekkilimiz Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile geçmişte yapmış olduğu özel Whatsapp yazışmalarının haberleşmenin gizliliği ihlal edilerek sosyal medyaya yansıtılması üzerine Şükrü Hanedar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu bildiririz" ifadelerini kullandı.

Hanedar'ın Mert Hakan Yandaş'ı ve Fenerbahçe Kulübünü hedef gösterdiğini belirten avukat, şunları kaydetti:

Futbol camiasındaki yöneticiler aslında, halkımızı birlik ve beraberliğe teşvik edecek en büyük güçlerden olmasına rağmen, maalesef Galatasaray camiasında özellikle böyle yüksek mevkide bir kişinin müvekkilimiz ile aralarındaki geçmiş zamanlı yazışmaları, haberleşmenin gizliliğini ihlal ederek sosyal medyaya sızdırıp, müvekkilimizi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü rencide etme amacı ile futbol taraftarlarına hedef göstererek, müvekkilimize ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne karşı kin ve nefret duyulmasını sağlamaya çalışma çabaları son derece üzücüdür. Bu olayların sonrasında hepinizin takip ettiği üzere sosyal medyada müvekkilimiz hakkında çok çirkin, rencide edici, kin-nefret ve tehdit dolu çokça mesaj yer almaktadır. Tüm bu kötü içerikli, suç unsuru taşıyan mesajlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı bildirir ve Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin de, futbolda birlik ve beraberliği bozacak her türlü davranışa karşı durduğunu göstererek, idari kadrosunda yer alan Şükrü Hanedar hakkında gerekli cezai işlemleri yapmasını beklemekteyiz.

Fenerbahçe Kulübü de "Hukuka aykırı ve etik dışı davranışların neticesi olan bu konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" değerlendirmesinde bulundu.



  1. 12.08.2020
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