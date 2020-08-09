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09 Ağustos 2020, Pazar
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açık olsun kaldırım

Yolun açık olsun Hasan Ali kaldırım

, 'le anlaşan 'ye teşekkür etti.

, 'le anlaşan 'ye teşekkür etti. Resmi siteden yayınlanan mesajda, "Şanlı Çubuklu formamızı 8 yıl boyunca 246 maçta şerefle taşımış Hasan Ali Kaldırım'a, 'kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasına bırakıyorum' diyerek veda ettiği formamız adına akıttığı her bir damla ter için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. açık olsun Hasan Ali" denildi.

  1. 9.8.2020
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