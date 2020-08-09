Yolun açık olsun Hasan Ali kaldırım

Fenerbehçe, Başakşehir'le anlaşan Hasan Ali'ye teşekkür etti. Resmi siteden yayınlanan mesajda, "Şanlı Çubuklu formamızı 8 yıl boyunca 246 maçta şerefle taşımış Hasan Ali Kaldırım'a, 'kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasına bırakıyorum' diyerek veda ettiği formamız adına akıttığı her bir damla ter için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Hasan Ali" denildi.