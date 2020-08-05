Tolga Ciğerci kararını verdi! Gelecek sezon... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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kararını verdi! Gelecek sezon...

Tolga Ciğerci kararını verdi! Gelecek sezon...

için hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden , gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. Yapacağı transferlerin yanı sıra halihazırda kadroda bulunan isimler için de karar verme aşamasında olan sarı-lacivertlilerde geleceği merak konusu olan isimlerden için de karar çıktı. İşte detaylar...

'nin orta saha oyuncusu , yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek. Wolfsburg Kulübü'nün ilgilendiği Ciğerci, yönetimin 'vefa' örneğine 'feda' yaparak devam edecek.

çalışmalarını sonlandırmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sona eren ve takımda kalmasını istedikleri oyunculara ağırlık veriyor. Daha önce Almanya ekibi Wolfsburg'un yakından ilgilendiği Tolga Ciğerci ile anlaşma sağlanırken ücretinde de indirime gidildi. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl daha düşük bir rakama sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek olan Tolga Ciğerci, yenilenen sözleşmesiyle 200 bin Euro'ya el sıkıştı.

"YÖNETİM; VEFA, TOLGA; FEDA DEDİ"
Sarı-lacivertli takımda mutlu olan ve yönetim ile teknik heyetin ilgisi ve sahiplenmesinden dolayı ayrılmak istemeyen Tolga Ciğerci, vefa örneğine feda diyerek karşılık verdi. Tolga Ciğerci'nin sezon içerisindeki bonuslarla en fazla 300 bin Euro kazanacağı öğrenildi.

  1. 05.08.2020
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