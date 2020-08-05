Tolga Ciğerci kararını verdi! Gelecek sezon...
Yeni sezon için hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. Yapacağı transferlerin yanı sıra halihazırda kadroda bulunan isimler için de karar verme aşamasında olan sarı-lacivertlilerde geleceği merak konusu olan isimlerden Tolga Ciğerci için de karar çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek. Almanya Wolfsburg Kulübü'nün ilgilendiği Ciğerci, yönetimin 'vefa' örneğine 'feda' yaparak devam edecek.
Yeni sezon çalışmalarını sonlandırmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sona eren ve takımda kalmasını istedikleri oyunculara ağırlık veriyor. Daha önce Almanya ekibi Wolfsburg'un yakından ilgilendiği Tolga Ciğerci ile anlaşma sağlanırken ücretinde de indirime gidildi. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl daha düşük bir rakama sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek olan Tolga Ciğerci, yenilenen sözleşmesiyle 200 bin Euro'ya el sıkıştı.
"YÖNETİM; VEFA, TOLGA; FEDA DEDİ"
Sarı-lacivertli takımda mutlu olan ve yönetim ile teknik heyetin ilgisi ve sahiplenmesinden dolayı ayrılmak istemeyen Tolga Ciğerci, vefa örneğine feda diyerek karşılık verdi. Tolga Ciğerci'nin sezon içerisindeki bonuslarla en fazla 300 bin Euro kazanacağı öğrenildi.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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