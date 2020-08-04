Başkan Ali Koç: Kombine alın - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Başkan Ali Koç: Kombine alın

Başkan : Kombine alın

Başkan Ali Koç: Kombine alın

Başkan , futboldaki çalışmalarının neticelerini bugün-yarın açıklamaya başlayacaklarını söyledi.

Başkan , futboldaki çalışmalarının neticelerini bugün-yarın açıklamaya başlayacaklarını söyledi. Bayramlaşma töreninde konuşan Koç, "Anonslarımız olacak. Hocalar, transferler, yapmak istediklerimiz, yapacaklarımızla ilgili... Amacımız; kalacaklar, gidecekgelecekler, hepsini bu ay sonuçlandırmak" dedi. Koç, yeni sezonun seyircili başlamasını arzu ettiklerini de belirtip, taraftarlardan kombine almalarını istedi.

BAYRAMLAŞMA YAPILDI
Kulübü'nde Kurban Bayramı nedeniyle geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Tesisleri'nde, salgın önlemleri alınarak düzenlenen bayramlaşmaya, yüksek divan başkanı , başkan Ali Koç ile üyeler ve sporcular katıldı.

  1. 4.8.2020
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