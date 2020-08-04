Başkan Ali Koç: Kombine alın
Başkan Ali Koç, futboldaki çalışmalarının neticelerini bugün-yarın açıklamaya başlayacaklarını söyledi.
Başkan Ali Koç, futboldaki çalışmalarının neticelerini bugün-yarın açıklamaya başlayacaklarını söyledi. Bayramlaşma töreninde konuşan Koç, "Anonslarımız olacak. Hocalar, transferler, yapmak istediklerimiz, yapacaklarımızla ilgili... Amacımız; kalacaklar, gidecekgelecekler, hepsini bu ay sonuçlandırmak" dedi. Koç, yeni sezonun seyircili başlamasını arzu ettiklerini de belirtip, taraftarlardan kombine almalarını istedi.
BAYRAMLAŞMA YAPILDI
Fenerbahçe Kulübü'nde Kurban Bayramı nedeniyle geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, salgın önlemleri alınarak düzenlenen bayramlaşmaya, yüksek divan başkanı Vefa Küçük, başkan Ali Koç ile üyeler ve sporcular katıldı.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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