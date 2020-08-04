Başkan Ali Koç: Kombine alın

Başkan Ali Koç, futboldaki çalışmalarının neticelerini bugün-yarın açıklamaya başlayacaklarını söyledi. Bayramlaşma töreninde konuşan Koç, "Anonslarımız olacak. Hocalar, transferler, yapmak istediklerimiz, yapacaklarımızla ilgili... Amacımız; kalacaklar, gidecekgelecekler, hepsini bu ay sonuçlandırmak" dedi. Koç, yeni sezonun seyircili başlamasını arzu ettiklerini de belirtip, taraftarlardan kombine almalarını istedi.



BAYRAMLAŞMA YAPILDI

Fenerbahçe Kulübü'nde Kurban Bayramı nedeniyle geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, salgın önlemleri alınarak düzenlenen bayramlaşmaya, yüksek divan başkanı Vefa Küçük, başkan Ali Koç ile üyeler ve sporcular katıldı.