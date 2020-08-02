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02 Ağustos 2020, Pazar
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Güçlü ve takım oyuncusu

Güçlü ve takım oyuncusu

bu sözlerle tarif ettiği ’in Lazio’nun hedefindeki 1 numaralı golcü olduğunu yazdı.

Transferin gözdelerinden konusunda Lazio da harekete geçiyor. 'nun okuyucularına aktardığı habere göre Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin aklındaki 1 numaralı isim Muriç. Serie A ekibinin yöneticisinin, Kosovalı golcü ile görüşmesi yapmak üzere 'a gelmeye hazırlandığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin de iyi bir teklif gelmesi halinde golcü oyuncunun satışına onay vereceği dile getirildi. Haberin detaylarında; formasıyla bu sezon 17 gol attığı hatırlatılan 26 yaşındaki Muriç için, "Güçlü ve takım oyununa sahip çıkıyor. Oynayabileceği en iyi lige hazır" denildi. Ali koç'un Muriç için 20 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

TOTTENHAM VE NAPOLİ DETAYI
TUTTOMERCATO, Vedat Muriç'le ve Tottenham'ın da ilgilendiğini ancak bu 2 kulübün daha sonra başka golcülerin peşine düştüğünü de aktardı. Bu sebeple en güçlü adayın Lazio olduğu vurgulandı. Muriç, Leicester City ve bu sezon tekrar 'e yükselen 'in takımı 'in de transfer listesinde yer alıyor.

F.BAHÇE ALLAH'IN LÜTFU
Muriç, NTV'nin 'O Anın Hikayesi' programına katıldı. Savaşı'nda yaşadıkları korku dolu günleri anlatan tecrübeli oyuncu, "Bana, 'Kosova'dan 5-10 yıl sonra F.Bahçe'de oynayacaksın' deseler komik bile değil, 'Dalga mı geçiyorsun?' derdim. Çünkü hayali bile çok zor. Savaştan buralara gelmek benim için Allah'ın bir lütfu. Bazen evdekilere, 'Bu bir rüyaysa beni uyandırmayın' diyorum. F.Bahçe'de şampiyonluklar yaşamak, efsanelerinden biri olmak istiyorum" dedi.

  1. 2.8.2020
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