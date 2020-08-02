Güçlü ve takım oyuncusu
Tuttomercato bu sözlerle tarif ettiği Vedat Muriç’in Lazio’nun hedefindeki 1 numaralı golcü olduğunu yazdı.
Transferin gözdelerinden Vedat Muriç konusunda Lazio da harekete geçiyor. Tuttomercato'nun okuyucularına aktardığı habere göre Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin aklındaki 1 numaralı isim Muriç. Serie A ekibinin yöneticisinin, Kosovalı golcü ile transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a gelmeye hazırlandığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin de iyi bir teklif gelmesi halinde golcü oyuncunun satışına onay vereceği dile getirildi. Haberin detaylarında; Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 gol attığı hatırlatılan 26 yaşındaki Muriç için, "Güçlü ve takım oyununa sahip çıkıyor. Oynayabileceği en iyi lige hazır" denildi. Ali koç'un Muriç için 20 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.
TOTTENHAM VE NAPOLİ DETAYI
TUTTOMERCATO, Vedat Muriç'le Napoli ve Tottenham'ın da ilgilendiğini ancak bu 2 kulübün daha sonra başka golcülerin peşine düştüğünü de aktardı. Bu sebeple en güçlü adayın Lazio olduğu vurgulandı. Muriç, Leicester City ve bu sezon tekrar Premier Lig'e yükselen Slaven Bilic'in takımı West Bromwich'in de transfer listesinde yer alıyor.
F.BAHÇE ALLAH'IN LÜTFU
Muriç, NTV'nin 'O Anın Hikayesi' programına katıldı. Kosova Savaşı'nda yaşadıkları korku dolu günleri anlatan tecrübeli oyuncu, "Bana, 'Kosova'dan 5-10 yıl sonra F.Bahçe'de oynayacaksın' deseler komik bile değil, 'Dalga mı geçiyorsun?' derdim. Çünkü hayali bile çok zor. Savaştan buralara gelmek benim için Allah'ın bir lütfu. Bazen evdekilere, 'Bu bir rüyaysa beni uyandırmayın' diyorum. F.Bahçe'de şampiyonluklar yaşamak, efsanelerinden biri olmak istiyorum" dedi.
- 2.8.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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