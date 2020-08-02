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02 Ağustos 2020, Pazar
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Max Kruse transferi için tarih verdiler! Werder Bremen ve Schalke...

'den olaylı bir şekilde ayrılan , Almanya'da paylaşılamıyor. Alman basını konu ile ilgili yazdığı haberde yıldız orta saha oyuncusuna 2 kulübün resmen talip olduğunu duyururken, son kararın verilmesi gereken tarihi açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'den sürpriz bir şekilde ayrılan ve sarı lacivertlilerle davalık olan 'ye Almanya'da talip üstüne talip çıkıyor.

Daha önce kendisini isteyen takımların 'Fenerbahçe davasından dolayı çekindiği' ifade edilen Alman yıldız için bu kez bambaşka bir haber gündeme geldi.

Sport1.de adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı haberde Max Kruse ile , resmi görüşmelerine başladı bile.

KARAR İÇİN TARİH...
Yaşanan bu gelişmenin ardından Werder Bremen'in, 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon kampına kadar son kararını vereceği ifade edildi.

SCHALKE DE İSTİYOR
Öte yandan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın da formasını terlettiği 04'ün de Max Kruse'nin peşine düştüğü ifade edildi. Schalke'nin yanısıra Union Berlin ile Kruse flörtü de sürüyor.

  1. 02.08.2020
  2. Güncelleme: 02.08.2020 17:53
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