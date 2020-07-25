Son dakika: Giuliano'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması!

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı futbolcu Giuliano, sarı lacivertlilerle adının anılmasının ardından ilk kez konuştu.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul ile görüşen Brezilyalı futbolcu, hakkında çıkan iddialara şu şekilde yanıt verdi;

"Kulübüm alacaklarımı ödedi, pandemi dolayısıyla sadece yüzde 15 indirime gittik. Kulübümün bana borcu yok. Serbest kalma durumu yok. Fenerbahçe'den kimseyle görüşmedim"