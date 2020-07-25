Son dakika: Giuliano'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması!
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Kısa süre önce sarı lacivertlilerin, Brezilyalı futbolcu Giuliano ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edilmişti. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Brezilyalı futbolcuyla konuştu ve detayları aktardı. Buna göre Giuliano, "Fenerbahçe'den kimseyle görüşmedim" dedi. İşte o sözler...
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı futbolcu Giuliano, sarı lacivertlilerle adının anılmasının ardından ilk kez konuştu.
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul ile görüşen Brezilyalı futbolcu, hakkında çıkan iddialara şu şekilde yanıt verdi;
"Kulübüm alacaklarımı ödedi, pandemi dolayısıyla sadece yüzde 15 indirime gittik. Kulübümün bana borcu yok. Serbest kalma durumu yok. Fenerbahçe'den kimseyle görüşmedim"
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 14:13
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