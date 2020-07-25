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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Giulaino'dan resmi transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Son dakika: 'dan ve açıklaması!

Son dakika: Giuliano'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması!

'de son dakika haberi... Kısa süre önce sarı lacivertlilerin, Brezilyalı futbolcu ile görüşmesi yaptığı iddia edilmişti. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Brezilyalı futbolcuyla konuştu ve detayları aktardı. Buna göre Giuliano, "Fenerbahçe'den kimseyle görüşmedim" dedi. İşte o sözler...

Bir dönem 'de de forma giyen Brezilyalı futbolcu , sarı lacivertlilerle adının anılmasının ardından ilk kez konuştu.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul ile görüşen Brezilyalı futbolcu, hakkında çıkan iddialara şu şekilde yanıt verdi;

"Kulübüm alacaklarımı ödedi, pandemi dolayısıyla sadece yüzde 15 indirime gittik. Kulübümün bana borcu yok. Serbest kalma durumu yok. Fenerbahçe'den kimseyle görüşmedim"

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 14:13
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