UEFA para cezası vermişti! Fenerbahçe alacaklı çıktı

ESKİ YÖNETİMDEN İTİRAZ

UEFA, bu karara gerekçe olarak kulübün Avrupa'dan men cezasını almasını gösterdi. Dönemin yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve Ozan Balaban, buna itiraz ederek kulüp adına UEFA ile yazışmalar yaptı.