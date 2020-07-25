UEFA para cezası vermişti! Fenerbahçe alacaklı çıktı
UEFA, Fenerbahçe'ye gerekli finansal kriterleri yerine getirmediği gerekçesiyle 2 milyon Euro'luk para cezası vermişti. Sarı-lacivertlilerin, UEFA'dan alacaklı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:35
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Geçtiğimiz çarşamba UEFA'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin taahhüt ettiği yapılandırmayı gerçekleştirmemesi nedeniyle daha önce belirlenen 2 milyon Euro'luk (16 milyon TL) cezanın uygulamaya sokulacağı duyuruldu. UEFA, bu bedelin önümüzdeki 2 sezonda Avrupa gelirlerinden tahsil edileceğini bildirdi.
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Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin geçmişten UEFA'dan yaklaşık 2 milyon Euro alacağı olduğu ortaya çıktı.
Sarı-lacivertliler 2013 yaz aylarında önce Salzburg, ardından Arsenal ile iki ön eleme turu oynamış, İngiliz ekibine elendikten hemen 1 gün sonra Avrupa'dan 2 yıl men cezası almıştı. UEFA'nın Fenerbahçe'ye bu maçların yayın gelirleri olan 2 milyon Euro'yu ödemediği öğrenildi.
ESKİ YÖNETİMDEN İTİRAZ
UEFA, bu karara gerekçe olarak kulübün Avrupa'dan men cezasını almasını gösterdi. Dönemin yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve Ozan Balaban, buna itiraz ederek kulüp adına UEFA ile yazışmalar yaptı.
Uzun süren sürecin ardından UEFA'dan "Bu parayı sizin için ayırdık ve kısa sürede ödeyeceğiz" yazısı alındı. Ancak ödeme yapılmadı.