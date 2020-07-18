Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Jorge Jesus Benfica'ya döndü

Fenerbahçe'nin yeni sezon için düşündüğü yabancı teknik direktör adayları arasında yer alan Jorge Jesus'un, yeni adresi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Portekizli teknik adam, iki yıllık Flamengo kariyerinin ardından efsanesi olduğu Benfica'ya geri döndü.

Benfica, Portekiz Ligi şampiyonluğunu kaybettikten sonra rotayı Jesus'a çevirmişti. Flamengo ile oldukça başarılı sezonlara imza atan deneyimli çalıştırıcı, Brezilya temsilcisi ile Libertadores Kupası kazanmıştı.

65 yaşındaki Jorge Jesus, Portekiz ekibinden 5 yıl önce ayrılmıştı. Kulüp, yaptığı paylaşımda tecrübeli isim için "Hoş geldin evine" ifadelerini kullandı.



