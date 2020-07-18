Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Jorge Jesus Benfica'ya döndü
Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer alan bir isim daha eksildi. Manuel Pellegrini'nin Betis'in başına geçmesinin ardından Jorge Jesus da efsanesi olduğu Benfica'ya döndü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe'nin yeni sezon için düşündüğü yabancı teknik direktör adayları arasında yer alan Jorge Jesus'un, yeni adresi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Portekizli teknik adam, iki yıllık Flamengo kariyerinin ardından efsanesi olduğu Benfica'ya geri döndü.
Benfica, Portekiz Ligi şampiyonluğunu kaybettikten sonra rotayı Jesus'a çevirmişti. Flamengo ile oldukça başarılı sezonlara imza atan deneyimli çalıştırıcı, Brezilya temsilcisi ile Libertadores Kupası kazanmıştı.
65 yaşındaki Jorge Jesus, Portekiz ekibinden 5 yıl önce ayrılmıştı. Kulüp, yaptığı paylaşımda tecrübeli isim için "Hoş geldin evine" ifadelerini kullandı.
- 18.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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