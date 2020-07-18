Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Jorge Jesus Benfica'ya döndü - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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'nin hoca adaylarından 'ya döndü

Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Jorge Jesus Benfica'ya döndü

'nin hoca adayları arasında yer alan bir isim daha eksildi. 'nin Betis'in başına geçmesinin ardından da efsanesi olduğu 'ya döndü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nin yeni sezon için düşündüğü yabancı teknik direktör adayları arasında yer alan 'un, yeni adresi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Portekizli teknik adam, iki yıllık Flamengo kariyerinin ardından efsanesi olduğu 'ya geri döndü.

Benfica, Portekiz Ligi şampiyonluğunu kaybettikten sonra rotayı Jesus'a çevirmişti. Flamengo ile oldukça başarılı sezonlara imza atan deneyimli çalıştırıcı, temsilcisi ile Libertadores Kupası kazanmıştı.

65 yaşındaki Jorge Jesus, Portekiz ekibinden 5 yıl önce ayrılmıştı. Kulüp, yaptığı paylaşımda tecrübeli isim için "Hoş geldin evine" ifadelerini kullandı.


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  1. 18.07.2020
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