Ya ABD’ye ya Türkiye’ye!

The Sun, Arsenal ile 1 yıl sözleşmesi kalan Mesut Özil'in yakın çevresine kontratı bittikten sonra Türkiye'ye ya da ABD'ye gideceğini söylediğini iddia etti. Özil'in adı Fenerbahçe ile anılıyor. Ancak başkan Ali Koç, "Yanılmıyorsam 12 milyon euro kazanıyor. Sembolik bir rakama gelirse olabilir" demişti. Yine de taraftarlar 31 yaşındaki yıldız için umutlandı.