Ya ABD’ye ya Türkiye’ye!

The Sun, Arsenal ile 1 yıl sözleşmesi kalan Mesut Özil'in yakın çevresine kontratı bittikten sonra Türkiye'ye ya da ABD'ye gideceğini söylediğini iddia etti.
The Sun, Arsenal ile 1 yıl sözleşmesi kalan Mesut Özil'in yakın çevresine kontratı bittikten sonra Türkiye'ye ya da ABD'ye gideceğini söylediğini iddia etti. Özil'in adı Fenerbahçe ile anılıyor. Ancak başkan Ali Koç, "Yanılmıyorsam 12 milyon euro kazanıyor. Sembolik bir rakama gelirse olabilir" demişti. Yine de taraftarlar 31 yaşındaki yıldız için umutlandı.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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