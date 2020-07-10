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10 Temmuz 2020, Cuma
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Ya ’ye ya ’ye!

Ya ABD’ye ya Türkiye’ye!

, ile 1 yıl sözleşmesi kalan 'in yakın çevresine kontratı bittikten sonra 'ye ya da 'ye gideceğini söylediğini iddia etti.

, ile 1 yıl sözleşmesi kalan 'in yakın çevresine kontratı bittikten sonra 'ye ya da 'ye gideceğini söylediğini iddia etti. Özil'in adı ile anılıyor. Ancak başkan , "Yanılmıyorsam 12 milyon euro kazanıyor. Sembolik bir rakama gelirse olabilir" demişti. Yine de taraftarlar 31 yaşındaki yıldız için umutlandı.

  1. 10.7.2020
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