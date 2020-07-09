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09 Temmuz 2020, Perşembe
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otelde ‘hapis’ kaldı

Ziegler otelde ‘hapis’ kaldı

'de Koronavirüs vakaları günlük 50 bin ortalama ile devam ediyor.

'de Koronavirüs vakaları günlük 50 bin ortalama ile devam ediyor. Dallas'ta forma giyen eski Fenerbahçeli Reto de takımda 10 oyuncu ve 1 yöneticiye virüs bulaşması nedeniyle karantinaya alındı. 29 Haziran'dan bu yana takımla birlikte bir otelde kalan Ziegler, "Durum çok can sıkıcı. Kapının önüne bile çıkmak yasak. Her gün 1 kez test uygulanıyor. Çok sıkıldık" dedi.
  1. 9.7.2020
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