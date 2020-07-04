Fenerbahçe'den Onyekuru atağı
Afrika basını, sarı-lacivertli ekibin Monaco’ya dönecek olan Onyekuru için devreye girdiğini yazdı. Oyuncunun durumunun sorulduğu bildirildi.
Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez Henry Onyekuru için karşı karşıya... Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini uzatmak için Monaco ile anlaşma sağlayamaması üzerine Fransa'ya dönme kararı almıştı. Sarı-kırmızılılar, Monaco ile lig bitene kadar forma giymesi için görüşmelerinden sonuç alamazken, Afrika basınında bomba bir iddia ortaya atıldı. Aoi Football sitesi; Nijeryalı kanat oyuncusu için Türkiye'den Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in de devreye girdiğini duyurdu.
BAŞAKŞEHİR DE İSTİYOR
Onyekuru'nun Avrupa'dan birçok talibinin olduğunun da altı çizilirken, Fenerbahçe'nin oyuncunun durumunu sorduğu bildirildi. Başakşehir'in de genç yıldıza yıllık 3 milyon euro ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Monaco'nun da başarılı futbolcuda gelecek gördüğü için takımda tutmak istediği ifade ediliyor. Galatasaray'a iki kez kiralanan Onyekuru, ocak ayından bu yana sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yapmıştı.
BRUMA DA RADARDA
Ali Koç'un kanatlara iki oyuncu alacaklarını açıklamasının ardından Onyekuru için harekete geçen Fenerbahçe bir başka eski Galatasaraylı Bruma'yı da listesine aldı.
Emre Belözoğlu'nun PSV Futbol Direktörü John De Jong ile bir görüşme yaparak Portekizli futbolcu hakkında bilgi aldığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. 25 yaşındaki Bruma, Eredivise'de 18 maçta 3 gol+3 asistle oynadı.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den Onyekuru atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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