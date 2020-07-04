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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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'den Onyekuru atağı

Fenerbahçe'den Onyekuru atağı

basını, sarı-lacivertli ekibin ’ya dönecek olan Onyekuru için devreye girdiğini yazdı. Oyuncunun durumunun sorulduğu bildirildi.

ile bu kez Henry Onyekuru için karşı karşıya... Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini uzatmak için ile anlaşma sağlayamaması üzerine 'ya dönme kararı almıştı. Sarı-kırmızılılar, Monaco ile lig bitene kadar forma giymesi için görüşmelerinden sonuç alamazken, basınında bomba bir iddia ortaya atıldı. Aoi Football sitesi; Nijeryalı kanat oyuncusu için 'den Fenerbahçe ile 'in de devreye girdiğini duyurdu.

BAŞAKŞEHİR DE İSTİYOR
Onyekuru'nun Avrupa'dan birçok talibinin olduğunun da altı çizilirken, Fenerbahçe'nin oyuncunun durumunu sorduğu bildirildi. 'in de genç yıldıza yıllık 3 milyon euro ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Monaco'nun da başarılı futbolcuda gelecek gördüğü için takımda tutmak istediği ifade ediliyor. Galatasaray'a iki kez kiralanan Onyekuru, ocak ayından bu yana sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yapmıştı.

BRUMA DA RADARDA
'un kanatlara iki oyuncu alacaklarını açıklamasının ardından Onyekuru için harekete geçen Fenerbahçe bir başka eski Galatasaraylı Bruma'yı da listesine aldı.

Emre Belözoğlu'nun PSV Futbol Direktörü John De Jong ile bir görüşme yaparak Portekizli futbolcu hakkında bilgi aldığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. 25 yaşındaki Bruma, Eredivise'de 18 maçta 3 gol+3 asistle oynadı.

  1. 4.7.2020
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