Kenan Karaman Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Kararını verdi
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin kısa süre önce gündemine geldiği belirtilen Kenan Karaman için Alman basınında önemli bir haber kaleme alındı. Buna göre, milli yıldızın geleceğine ilişkin kararı belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin kısa süre önce kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtilen Fortuna Düsseldorflu yıldız Kenan Karaman, geleceğine ilişkin kararını verdi.
Alman basınında konu ile ilgili yer alan haberde, milli golcüye Sevilla ve Getafe'nin talip olduğu ifade edilirken, sözleşmesinde 'Bundesliga'dan küme düşmesi halinde 1 milyon euroya serbest kalabilir' maddesinin bulunduğu belirtildi.
2. LİG'DE FORMA GİYMESİ İMKANSIZ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Kenan Karaman'ın gerek milli takım, gerekse kendi kulübündeki yükselişinin ardından 2. ligde forma giymesi imkansız gibi gözüküyor.
TERCİHİ İSPANYA OLACAK
Öte yandan Kenan Karaman için önemli bir not daha, geleceğine dair düşüncesiyle ilgili oldu. Haberde, Fenerbahçe'nin Kenan Karaman ilgisinden de söz edildi ancak oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak bakmadığı, kariyerinin bu döneminde Türkiye'de forma giymek istemeyeceği ifade edildi.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 16:21
- Kenan Karaman Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Kararını verdi
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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