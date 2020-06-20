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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Morozyuk'tan için resmi açıklama! "İstiyorum ve..."

Morozyuk'tan Fenerbahçe için resmi açıklama! "İstiyorum ve..."

'de son dakika transfer haberi... Kısa süre önce Mauricio Isla ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin, Çaykur Rizespor forması giyen ile ilgilendiği ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Morozyuk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada sarı lacivertlilere transferi ile ilgili konuşurken "hazırım" mesajı verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de son dakika transfer haberi... Sezon sonunda maliyeti düşük ve kaliteli bir sağ bek almak isteyen Kanarya için kısa süre önce iddiaları ortaya atılmıştı.

Morozyuk, Ukrayna basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'nin teklifine dair net bir konuşma yapmazken, sarı lacivertlilere hazır olduğunu ifade etti.

Morozyuk, yaptığı konuşmada, "Şimdilik bunların sadece söylenti olduğunu söyleyebilirim. Her şey mümkün ama şu anda hiçbirşey hakkında yorum yapmak istemiyorum, doğru olmaz." dedi.

"İSTİYORUM VEH HAZIRIM"
Morozyuk, konuşmasının devamında, "Belirli hedeflerim var. İstiyorum ve hazırım ama dediğim gibi herşeyi zaman gösterecek. Şimdi birşey hakkında konuşmamın anlamı yok. Şimdiye kadar olanların hepsi bu." dedi.

Morozyuk, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynadı.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 13:02
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