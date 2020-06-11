'Evet hatalar yaptık'
Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, son 2 yıldır hatalar yapıldığını itiraf ederek, "Bunları üzerimize alıyoruz. Ders çıkartarak, çok daha sakin ve çok daha ince eleyip sık dokuyarak, adımlar atıyoruz" dedi.
Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, son 2 yıldır hatalar yapıldığını itiraf ederek, "Bunları üzerimize alıyoruz. Ders çıkartarak, çok daha sakin ve çok daha ince eleyip sık dokuyarak, adımlar atıyoruz. Bu adımların ne olduğu hem başkanımız hem yönetim kurulu tarafından, sezon sonunda açıklanacaktır" dedi.
TEKNOLOJİK SAMANDIRA
Fenerlab ile ilgili de konuşan Baki, "Kaptanımız Emre tarafından tavsiye edildi. Kendisinin Avrupa kariyerinde gördüğü yaşadığı bir olaydı. Evet, bir laboratuvar kuruldu. Bunlar sakatlıkları önleme açısından çok önemli. Teknolojik olarak Samandıra başka seviyeye çıkıyor" dedi.
- 11.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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