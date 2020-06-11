'Evet hatalar yaptık'

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, son 2 yıldır hatalar yapıldığını itiraf ederek, "Bunları üzerimize alıyoruz. Ders çıkartarak, çok daha sakin ve çok daha ince eleyip sık dokuyarak, adımlar atıyoruz. Bu adımların ne olduğu hem başkanımız hem yönetim kurulu tarafından, sezon sonunda açıklanacaktır" dedi.

TEKNOLOJİK SAMANDIRA

Fenerlab ile ilgili de konuşan Baki, "Kaptanımız Emre tarafından tavsiye edildi. Kendisinin Avrupa kariyerinde gördüğü yaşadığı bir olaydı. Evet, bir laboratuvar kuruldu. Bunlar sakatlıkları önleme açısından çok önemli. Teknolojik olarak Samandıra başka seviyeye çıkıyor" dedi.