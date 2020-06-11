'Evet hatalar yaptık' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe 'Evet hatalar yaptık'

' hatalar yaptık'

'Evet hatalar yaptık'

Fenerbahçeli yönetici , son 2 yıldır hatalar yapıldığını itiraf ederek, "Bunları üzerimize alıyoruz. çıkartarak, çok daha sakin ve çok daha ince eleyip sık dokuyarak, adımlar atıyoruz" dedi.

Fenerbahçeli yönetici , son 2 yıldır hatalar yapıldığını itiraf ederek, "Bunları üzerimize alıyoruz. çıkartarak, çok daha sakin ve çok daha ince eleyip sık dokuyarak, adımlar atıyoruz. Bu adımların ne olduğu hem başkanımız hem yönetim kurulu tarafından, sezon sonunda açıklanacaktır" dedi.

TEKNOLOJİK SAMANDIRA
Fenerlab ile ilgili de konuşan Baki, "Kaptanımız Emre tarafından tavsiye edildi. Kendisinin Avrupa kariyerinde gördüğü yaşadığı bir olaydı. , bir laboratuvar kuruldu. Bunlar sakatlıkları önleme açısından çok önemli. olarak başka seviyeye çıkıyor" dedi.

  1. 11.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'Evet hatalar yaptık' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA